Минстрой намерен ввести механизм госэкспертизы стоимости жилищного строительства, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на правительственном часе в Госдуме. По его словам, это позволит видеть реальную себестоимость каждого строящегося в России проекта. Об этом пишет газета «Ведомости».

— Ряд регионов это поддерживает, мы это отрабатываем с Москвой. Также и просим поддержать эту инициативу, — сказал министр, отметив, что вопрос уже обсуждался на профильном комитете по строительству и ЖКХ.

Файзуллин привёл данные анализа структуры затрат: доля проектирования и строительства в стоимости квадратного метра составляет 52%, а прочие расходы выросли на 479%, их доля в себестоимости увеличилась с 29 до 48%. К таким расходам относятся обслуживание кредитов, земельные участки, инженерные сети, создание социальных объектов, благоустройство и техприсоединение.

Ранее Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, обратилась к главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой разработать «дорожную карту» по защите от рейдерских захватов домов. В письме предлагается признавать ничтожными собрания, не зарегистрированные в ГИС ЖКХ, и ввести уголовную ответственность для инициаторов подделки протоколов.