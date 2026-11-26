В Иркутске собираются восстановить здание первой почтовой конторы на улице Степана Разина. Для исторического особняка купца Киселёва уже нашли инвестора, который должен провести реставрацию до 1 июня 2029 года.

Фото: Министерство культуры РФ

Согласно данным ЕГРН, речь идёт о двухэтажном здании площадью 973 кв. м, построенном в начале XIX века.

Сейчас объект не используется, у него нет подключённых инженерных коммуникаций — электричества, отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Кадастровая стоимость здания составляет 36 млн рублей, а земельного участка под ним — 7,1 млн рублей.

Участок относится к землям населённых пунктов и предназначен для эксплуатации двух административных зданий.