В России есть значительные энергетические ресурсы для развития дата-центров, однако новые объекты сталкиваются с нехваткой доступных мощностей и длительными сроками подключения к сетям. За последние три года это стало одной из причин приостановки 38 проектов ЦОДов с инвестициями на 168,6 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Техэкспо» и группы «Профессиональные комплексные решения».

«Реальная емкость дата-центра определяется не количеством стоек, а мощностью, которую можно подавать в бесперебойном режиме, охлаждать и резервировать», — отметил технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин.

В Московском регионе собственная электростанция может стать основным способом запустить ЦОД, если в сети нет свободной мощности или подключение займет слишком много времени, считает гендиректор «Норд энерджи» Тимур Котляр. Замдиректора фонда «Рентал ПРО» Петр Павелко не ожидает массового перехода на собственные электростанции, но допускает, что их будут строить для новых дата-центров.

Напомним, в Иркутской области остро стоят вопросы нехватки мощностей для развития — прежде всего тепловых и сетевых в Иркутской агломерации, — хотя оценки самого наличия энергодефицита и его причин среди экспертов расходятся.

Правительство РФ ввело круглогодичный запрет на майнинг в южной части Иркутской области с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года из-за энергодефицита. В результате энергопотребление снизилось на 5,9% — до 67,6 млрд кВт∙ч.