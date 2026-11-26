Инго Банк занял 12-е место в рейтинге банков по видимости в ИИ-поиске, подготовленном сервисом «Кредиты Онлайн». Эксперты проанализировали видимость банков в ответах ИИ-сервисов. Исследование проводилось в ноябре 2026 года в пяти нейросетях: ChatGPT, Алиса AI, DeepSeek, GigaChat и Gemini.

В рамках исследования специалисты задавали популярным языковым моделям одинаковый пул вопросов. Всего оценено 360 ответов на 72 вопроса без наименования конкретных банков. Для общего рейтинга было учтено 60 ответов, а еще 300 — для оценки банков по отдельным продуктам.

Инго Банк вошел в топ-15 рейтинга. Наиболее высокие позиции банк занял в ответах на вопрос о быстрой поддержке: DeepSeek поставил Инго Банк на 1-е место, а ChatGPT и Алиса AI – на 4-е.

Всего в общих рекомендациях встретились 24 банка, а во всём исследовании, включая отдельные продуктовые категории, — 58. Рейтинг отражает частоту появления банка в рекомендациях ИИ-сервисов.