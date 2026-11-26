По данным Росстата, с 17 по 23 ноября потребительские цены выросли на 0,30% после 0,19% неделей ранее. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, с начала ноября инфляция составила 0,60%, с начала года — 6,72%.

«Овощи и фрукты подорожали на 1,9%, в том числе огурцы на 12,8%. Курица, яйца и рис прибавили по 0,6%, бензин — 0,5%, дизельное топливо — 0,8%», — приводит данные эксперт.

По ноябрьскому опросу инФОМ для Банка России, ожидания населения по инфляции на год вперед выросли с 13,2% до 13,5%. Рост цен за прошедший год россияне оценили в 15% против 14,5% в октябре. Предприятия, напротив, снизили ожидаемый рост отпускных цен на ближайшие три месяца с 6% до 4,5% в годовом пересчете.

«Рост ожиданий населения и дальнейшее подорожание топлива снижают вероятность того, что ЦБ в декабре опустит ключевую ставку с 14%», — уточняет Чернов.

На конец 2026 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 6,8%, Банк России — 7,1–7,6%. На 2027 год оба ведомства ожидают 4%. Минфин допускает, что дефицит бюджета в этом году составит около 3% ВВП вместо ожидавшихся в сентябре 3,2%. В бюджете на 2027 год, принятом Госдумой, заложен дефицит в 2,2% ВВП, или 5,44 трлн рублей.

«Наш прогноз на конец года сохраняется на уровне около 7,5%. Для этого за оставшиеся недели года цены должны вырасти еще примерно на 0,7%», — заключает Владимир Чернов.