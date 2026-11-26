В декабре программа лояльности «Инго Бонус» обновляет категории повышенного кешбэка. В преддверии новогодних праздников клиенты Инго Банка смогут получать до 10% от стоимости покупок, выбирая наиболее актуальные направления для праздничного шопинга, отдыха и повседневных расходов.

Максимальный кешбэк в размере 10% при подключённой подписке предусмотрен в категориях «Детские товары», «Культура и искусство», «Книги и сувениры», «Развлечения» и «Отели». Также повышенное вознаграждение в размере 7% доступно в категории «Косметика», а владельцам пенсионной ИнгоКарты — в категории «Аптеки». Для повседневных покупок в декабре также определяется персонально одна из топ-категорий: «Супермаркеты», «АЗС», «Маркетплейсы», «Фастфуд», «Рестораны и кафе», «Одежда и обувь». При подключённой подписке кешбэк в этих направлениях составляет 5%. Без подписки за покупки в супермаркетах начисляется 1,5%, а в остальных перечисленных категориях — 2%. Владельцы ИнгоКарты без подписки также могут получать 5% кешбэка за детские товары, книги и сувениры, развлечения, посещение культурных мероприятий и проживание в отелях.

Размер вознаграждения и количество доступных категорий зависят от тарифа: с подпиской можно активировать четыре направления (где дополнительной категорией станет «Электроника» с кешбэком в размере 7%), без неё — три. Выбрать и настроить категории можно в мобильном веб-приложении Инго Банка. Категория «На всё» с базовым кешбэком также остаётся доступной для выбора. Максимальный размер кешбэка за месяц составляет 6 000 Ингорублей с подпиской (3 000 без неё) по ИнгоКарте и 20 000 Ингорублей с подпиской (15 000 без неё) — по премиальной ИнгоКарте. Без ограничений по сумме начисляется кешбэк за покупку полисов Ингосстраха. Накопленные Ингорубли можно обменять на сертификаты популярных торговых сетей и маркетплейсов, частично или полностью оплатить ими бронирование путешествий или конвертировать в рубли.

Программа лояльности «Инго Бонус» неоднократно получала признание профессионального сообщества: она удостоена национальной премии Loyalty & CX Awards как лучшая кобрендинговая программа и трижды становилась лауреатом премии «Финансовая элита России».

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