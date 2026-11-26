Доходности длинных ОФЗ впервые более чем за полтора года поднялись до 17%: заявления Минфина о сокращении программы заимствований на 0,5 трлн рублей рынок не впечатлили. На фоне опасений нового повышения ключевой ставки спрос на аукционах 25 ноября просел до 143 млрд рублей, и для привлечения 95,8 млрд ведомству пришлось заметно увеличить премию ко вторичному рынку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

— При размещении пятилетнего выпуска (средневзвешенная доходность — 16,05% годовых) премия к вторичному рынку составила 7 базисных пунктов, при размещении десятилетнего (16,77% годовых) — 9 б. п., — оценил главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

По оценке аналитиков Райффайзенбанка, за прошлую неделю доходности ОФЗ поднялись на всех участках кривой на 15–20 б. п., а индекс RGBI вновь устремился к локальным минимумам. Причинами стали заявления представителей ЦБ о возможном возвращении вопроса повышения ключевой ставки в повестку, а также данные по ускорению инфляции.

— Желание Минфина снизить давление на рынок ОФЗ понятно, особенно с учётом масштабных планов по размещению на 2027 год (7,7 трлн рублей). Но рынок оставил эти слова без внимания, доходность длинных ОФЗ держится выше 17%, — отмечает руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-банка Мария Радченко.