За январь—сентябрь 2026 года российские похоронные компании заработали 105,1 млрд рублей — на 9,1% больше, чем годом ранее, на основе данных Росстата. Рост рынка замедлился: год назад он составлял 15,4%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Директор Института исследования проблем социальной политики Антон Орлов связывает это с эффектом высокой базы прошлого года, отмечая, что в физическом выражении сегмент практически не растёт, а основной прирост дают инфляция и удорожание материалов и работ.

— Смертность осталась в тех же пределах, что и ранее, — 14–15 умерших на 1 тыс. человек ежегодно, — говорит глава похоронного дома «Журавли» Илья Болтунов.

По данным Росстата, в сентябре 2026 года средняя стоимость изготовления гроба выросла на 9,3% год к году, до 9,2 тыс. рублей. Удорожание услуг по погребению Болтунов связывает в том числе с топливным кризисом: цены на доставку атрибутики и перевозку тел выросли, а бензин с начала года подорожал на 18,57% при общей инфляции 6,24%.