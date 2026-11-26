Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Задать вопрос можно через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены номера +7–495–539–40–40 и +7–499–550–40–40.

Также вопросы принимаются через специальное мобильное приложение, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и чат-бот в мессенджере MAX (max.ru/moskvaputinu). Приём вопросов будет осуществляться с 00:00 мск 27 ноября и вплоть до окончания программы 10 декабря.