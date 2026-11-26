По данным недавнего опроса Superjob, 37% россиян готовы работать за зарплату «в конверте», хотя 40% опрошенных на такие условия работодателей категорически не согласны. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, серые зарплаты не устраивают большинство опрошенных, но при этом почти такая же доля респондентов против подобной незаконной системы оплаты труда не возражает.

«Полагаем, что ключевым стимулом работать без официального трудоустройства, на наш взгляд, выступает стремление получить хорошее вознаграждение за свой труд немедленно, и подобная мотивация чаще всего встречается у тех, кто получает невысокие доходы, или там, где найти легальную работу сложно из-за специфики региона или отрасли, а порой и из-за возраста», — поясняет эксперт.

«Обычно "серые" работодатели забирают к себе, прежде всего, вчерашних выпускников, ещё не накопивших необходимого опыта работы, чтобы быть конкурентоспособными в легальном секторе рынка труда. С другой стороны, такие работодатели охотно принимают на работу опытных возрастных специалистов, в том числе предпенсионного возраста, для которых, если они потеряли работу или планируют сменить текущее место работы, легальный рынок труда почти полностью закрыт», — уточняет Мильчакова.

«Часть граждан предпочитают трудиться в теневом сегменте ещё и в случаях, когда их мало тревожит будущая страховая пенсия: скажем, если на старости лет они планируют эмигрировать либо делают ставку на другие источники дохода — проценты по депозитам или сдачу недвижимости в аренду. Отдельно подчеркнём, что занятость вне легального сектора рынка труда способны наращивать и усиливающиеся налоги для населения, причём дело не только в возможном росте НДФЛ для самых обеспеченных, а ещё и в относительно недавнем введении налога на вклады и в расширении налогооблагаемой базы у микробизнеса на УСН», — считает аналитик.

«Если добавить к перечисленному ускоряющуюся инфляцию, нестабильность рубля и ожидаемое сворачивание эксперимента с самозанятыми, то вывод напрашивается неутешительный: победить "серую" занятость крайне сложно, если не невозможно вовсе», — сообщает Мильчакова.

«Мы же считаем более продуктивным способом борьбы с теневой занятостью уменьшение налогов (скажем, полное освобождение от НДФЛ тех, кто зарабатывает около прожиточного минимума), более гибкие схемы налогообложения вкладов и доходов от собственности, а также поддержку самозанятости вместо её свёртывания. Такие меры, на наш взгляд, способны не сократить, а увеличить налоговые сборы в бюджеты», — уточняет эксперт.

«По итогам 2026 года мы ожидаем, что номинальные зарплаты россиян вырастут в среднем на 6–8%, реальные – примерно на 3%, уровень безработицы по итогам года останется примерно в 2,4% трудоспособного населения», — заключает Наталья Мильчакова.