В Иркутской области вынесли приговор гендиректору подрядной организации, которая подменила смесь на некачественную при ремонте дорог. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в рамках муниципального контракта фирма занималась ремонтом дорог в Балаганском и Тарнопольском муниципальных образованиях Нукутского района. При выполнении работ подрядчик отступил от условий муниципального контракта, использовав песчано-гравийную смесь, не имеющую материальной ценности и не соответствующую требованиям ГОСТа.

Ущерб составил свыше 44 млн рублей. Гендиректора признали виновным в мошенничестве и взыскали с него похищенную сумму, а также приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.