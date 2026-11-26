В Иркутской области в этом году на фоне бескормицы не все медведи смогли набрать жир и лечь спать, в связи с чем прогнозируется появление шатунов. Об этом рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

«На подведомственных природоохранному учреждению территориях следов медведей государственные инспекторы не встречают. Вместе с тем, фактор бескормицы позволяет предполагать, что в этом году и на территории парка появятся шатуны. Шатуны – очень опасные звери», – пояснили в ведомстве и попросили жителей быть бдительными и осторожными.

По информации специалистов нацпарка, в этом году много медведей погибло от голода, а также в результате каннибализма. Кроме того, некоторые из оставшихся не переживут зиму.

Результатом происходящих процессов может стать значительное снижение численности медведей.