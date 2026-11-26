В этом году в Иркутске на общественных территориях появилось 211 камер. Все оборудование подключают к Единому городскому центру видеонаблюдения, сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Постепенно охватываем видеонаблюдением все больше городских территорий. Из года в год увеличиваем количество камер. С каждой из них изображение передается в Единый центр видеонаблюдения Иркутска. При необходимости доступ к данным есть у сотрудников полиции, что позволяет им оперативно выявлять правонарушителей», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Камеры установили на 27 детских площадках в разных районах города. Новое оборудование появилось по адресам: Просвещения, 32, Байкальская, 203 и 330а, Трудовая, 5, Костычева, 10б, Андреева, 11, Верхняя Набережная, 167, Офицерский проезд, 2а, Университетский, 13 и 46, Зеленый, 201 и другим.

Видеонаблюдение подключили на семи обновленных пространствах, в числе которых сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской больницы, «Сарафонов городок» в Каштаковской роще, сквер имени Ю. А. Ножикова, парк отдыха «Караси», сквер возле культурного центра Александра Вампилова, экологическая тропа «Птичья гавань», сквер Будущего.

Камерами также оснастили территории, благоустроенные в предыдущие годы. Например, Падь Грязнуху и сквер «Чеховский дворик».

Еще 19 устройств смонтировали на въездах в город и выездах из него. Новое оборудование разместили на путепроводах по улицам Полярная и Трактовая, на Радищевском кладбище.

В следующем году аналогичные работы будут продолжены.