В Иркутской области раскрыли загадочное убийство скупщика золота, которое было совершено в далеком 2002 году. Сделать это помог анализ ДНК, рассказали в СУ СКР по региону.

По данным СК, скупщик золота бесследно пропал 24 года назад. Тогда в правоохранительные органы об исчезновении сообщила его супруга, однако раскрыть преступление не вышло.

Спустя годы следствие возобновили. Поскольку имелись улики – осколки бутылки, – состоялась молекулярно-генетическая судебная экспертиза. Во время проверки выделился ДНК-профиль, который принадлежал неоднократно судимому 51-летнему жителю Бодайбинского района.

Мужчину быстро нашли, он дал признательные показания. Предполагаемый преступник рассказал, что в 2002 году с товарищем приехало в квартиру к знакомому скупщику золота, чтобы продать ему 5 кг драгметалла.

Они договорились о цене и отправились за партией – покупатель взял с собой предоплату в 15 тысяч долларов. По прибытии и осмотре скупщику золото не понравилось, что переросло в конфликт. В результате один из продавцов убил оппонента. Тело вывезли на берег реки Витим и спустили под лед. Деньги забрали и разделили между собой.

Известно, что сообщник скончался в 2019 году. Предполагаемый убийца заключен под стражу. Расследование продолжается.