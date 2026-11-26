В Иркутской области зафиксировали улучшение результатов сдачи Единого государственного экзамена. Подробности рассказали в региональном правительстве.

«Не менее важным является еще один показатель – доля выпускников, набравших 60 и более баллов на ЕГЭ. Это те, кто доказал, что получил за годы учебы крепкие базовые знания. В 2026 году отмечен рост доли участников ЕГЭ, набравших 60 и более баллов, с 39,9% в предыдущем году до 45%», – пояснили в кабмине.

Отмечается, что в этом значительная заслуга учителей школ Иркутской области, которые успешно готовят старшеклассников к поступлению в вузы.

В Иркутской области в период с 2024 по 2026 год наблюдается выраженный рост доли выпускников, выбирающих для сдачи экзамены по математике профильного уровня, и незначительный рост по физике, химии, биологии и географии.