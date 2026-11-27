Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 ноября: 9 152,6396 руб/1 г золота и 104,0300/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 152,6396 руб.

1 грамм серебра - 104,0300 руб.

1 грамм платины - 3 276,1101 руб.

1 грамм палладия - 2 227,8601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 436,6696 р. (4,55%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,3600 р. (7,44%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 159,3400 р. (4,64%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 99,2699 р. (4,27%) .

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