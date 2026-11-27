Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запускает механизм "молчаливого согласия": с 1 апреля 2027 года пенсионные накопления россиян, которые еще не ушли в выплаты, будут автоматически конвертированы в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Подавать заявления не потребуется — перевод произойдет "в силу закона".

Куда уйдут деньги

Маршрутизация зависит от того, где сейчас лежат средства. Если накопления в НПФ — счет ПДС откроют в том же фонде. Деньги "молчунов" из Социального фонда России (СФР) переведут в специальный уполномоченный НПФ с госучастием (под управлением ВЭБ.РФ), который правительство должно определить до 14 января 2027 года.

Два года на маневр

Законодатели предусмотрели переходный период (с апреля 2027 по март 2029 года). В это время граждане смогут выбрать другой НПФ и перевести туда средства без потери накопленного инвестиционного дохода. Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков пояснил: конкуренция за эти деньги заставит фонды предлагать клиентам разные условия.

Что не тронут

Отметим, страховая пенсия, баллы и трудовой стаж останутся нетронутыми. Тем, кому накопительную пенсию уже назначили, продолжат платить на прежних условиях.

Новые возможности

После перевода участники получат доступ к выплатам с 55/60 лет (или через 15 лет), смогут забирать деньги при особом жизненном случае (лечение, потеря кормильца), вносить допвзносы с софинансированием до 36 тыс. руб. в год, получать налоговые вычеты (до 400 тыс. руб. базы), указывать правопреемников и гибко выбирать способ выплат.

Маткапитал и гарантии

Средства маткапитала, ранее направленные на накопительную пенсию, тоже уйдут в ПДС, но в переходный период их можно будет вернуть обратно. Личные взносы застрахованы на 2,8 млн руб., а сами конвертированные накопления и софинансирование защищены полностью.

Что дальше

Поправки ко второму чтению принимают до 10 декабря. В процессе обсуждения комитет предложил убрать временные ограничения по составу акционеров уполномоченного фонда.