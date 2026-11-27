За тремя новостными поводами — обновлением стратегии до 2036 года, "окном выбора" для мобильных ОС и запуском механизма ГЧП для ЦОДов — скрывается один жёсткий вывод, который президент Владимир Путин произнёс на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).почти буднично: само по себе обладание новейшим ИИ больше не делает страну лидером. Лидером делает способность встроить машину в ткань экономики. Записали основные тезисы выступления.

1. Обновление Национальной стратегии ИИ до 2036 года

Президент предложил не просто продлить, а фундаментально пересмотреть документ, синхронизировав его с планом действий по автономным системам и цифровым платформам. Ключевая мысль: обладание технологиями само по себе больше не гарантирует лидерства — решающим фактором станет гармоничная интеграция человека и машины.

"Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике я и предлагаю обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года", – передаёт ТАСС.

2. "Окно выбора": ставка на суверенные модели и отказ от диктата одной платформы

Для всех мобильных ОС в России должно быть предусмотрено "окно выбора" ИИ-приложений. Речь идет о том, чтобы у гражданина было не единственное предустановленное (зарубежное) приложение, а возможность выбирать, в том числе отечественные разработки.

"Для всех операционных систем, которые действуют в России на мобильных устройствах, нужно предусмотреть так называемое окно выбора. То есть у гражданина будет не единственное предустановленное приложение с искусственным интеллектом, причем зарубежное, а он сможет выбирать, какой моделью и ИИ-агентом, в том числе отечественной компании, воспользоваться".

3. Цифровые КБ и лаборатории: ИИ идет в науку

Подходы к созданию полностью цифровых конструкторских бюро, где работает только ИИ, уже отработаны. Президент поручил быстрее внедрять их в науку и производство через нацпроекты технологического лидерства.

"Такие подходы уже отработаны, нужно быстрее внедрять их в науку и производство. Нужно расширять использование искусственного интеллекта в науке при реализации национальных проектов технологического лидерства, чтобы ускорять поиск гипотезы... В том числе с помощью агентных систем нужно формировать в полном смысле слова цифровые конструкторские бюро и научные лаборатории".

4. ГЧП для ЦОДов: энергия и "бутылочное горлышко" инфраструктуры

Стоимость фундаментальных моделей растет, а дефицит электроэнергии, сетей и компонентной базы становится "бутылочным горлышком" гонки. Путин предложил разработать механизмы ГЧП для быстрого возведения ЦОДов и встраивания их в контуры действующих электростанций, включая малые АЭС.

"Реализация этих планов требует масштабных инвестиций. В этой связи предлагаю разработать систему государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций".

5. Массовое внедрение и защита без запретов

Россия намерена стремиться к тому, чтобы внедрение ИИ становилось всё более массовым. При этом блокировать технологии контрпродуктивно — нужна эффективная защита критической инфраструктуры и граждан, но без избыточных запретов.

"Будем стремиться к тому, чтобы внедрение искусственного интеллекта в России становилось всё более массовым, охватывало все сферы экономики и жизни людей... Нужно выстроить эффективную защиту государства, нашей критической инфраструктуры, граждан, бизнеса. При этом не вводить избыточные запреты, не пытаться блокировать технологии. Это, очевидно, просто невозможно сделать. А поддержать просто развитие искусственного интеллекта в интересах России".

6. Страхование ответственности и правовые нормы для мультиагентных систем

На фоне растущего применения ИИ нужно настроить инструменты страхования ответственности для случаев ошибочных действий нейросетей. Также нужны правовые нормы для мультиагентных систем, где один агент-дирижер раздает задачи цифровым исполнителям.

"Что касается его ошибочных действий, здесь важно настроить инструменты страхования ответственности разработчика и сервиса, применяющего такие передовые системы... Нужно предложить правовые нормы для так называемых мультиагентных систем, когда один агент исполняет роль руководителя, дирижера, оркестранта. Он разбивает задачу на части и раздает их цифровым исполнителям".