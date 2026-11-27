Индекс полной стоимости кредита (ПСК) наличными, рассчитываемый Финуслугами, по состоянию на 26 ноября 2026 года составил 30,11% годовых — на 0,14 п.п. выше значения 19 ноября.

Показатель отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объёму розничного кредитного портфеля и вновь превысил 30%: 12 и 19 ноября он составлял 29,98% и 29,97% соответственно.

По беззалоговым кредитам наличными за неделю средняя ПСК повысилась на 0,06 п.п., до 34,23%, по залоговым — на 0,24 п.п., до 24,10%. Условия по беззалоговым кредитам изменили два банка: один повысил полную стоимость на 1,05 п.п., второй снизил на 0,01 п.п., 14 сохранили ставки. По залоговым кредитам ПСК повысил один банк — на 2,62 п.п., ещё семь оставили условия без изменений. ПСК в топ-20 по состоянию на 26 ноября варьируется от 13,88% до 55,44%.

Средняя нижняя граница ПСК за неделю не изменилась, составив 21,04%, а средняя верхняя выросла до 39,17%.