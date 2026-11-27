Нефть марки Brent в ходе торгов 26 ноября подорожала на 1%, до $91,51 за баррель (отметку $91 она пробила впервые с 17 ноября). Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, в моменте котировка поднималась выше $92, откуда трейдеры фьючерсного рынка начали фиксировать прибыль.

«В то же время цена на WTI сегодня поднялась на 1,24%, до $84,72. После обвала в понедельник котировки углеводородного сырья третий день уверенно движутся вверх», — приводит данные эксперт.

29 ноября состоится заключительная в текущем году встреча участников соглашения ОПЕК+. «Предполагаем, что квоты на добычу в январе будут сохранены без изменений, хотя глобальные инвестбанки прогнозируют профицит в первом квартале 2027-го, в том числе и из-за увеличения предложения из России после смягчения санкций США», — поясняет Мильчакова.

Международное энергетическое агентство недавно предупредило, что риски поставок энергоресурсов через Ормузский пролив будут сохраняться в краткосрочной и, возможно, среднесрочной перспективе. Это привело к повышению активности покупателей на фьючерсном рынке, и Brent направилась в область $100, хотя ожидания роста предложения это движение сдерживают.

«В России обсуждается вопрос о продлении запрета на экспорт ряда нефтепродуктов, в том числе бензина и авиакеросина, на фоне топливного кризиса. Если решение по этому вопросу будет положительным, в среднесрочном периоде это может стать дополнительным драйвером для роста цен на углеводородное сырье», — уточняет аналитик.

«На ближайшую неделю прогнозируем колебания Brent в диапазоне $90–95 за баррель. В случае обострения перебоев в поставках через Ормузский пролив в начале будущего года цена способна вернуться к $100 за баррель», — заключает Наталья Мильчакова.