В ноябре тревожность россиян по поводу цен на бензин резко пошла на спад. По данным ЦБ, доля граждан, обеспокоенных удорожанием топлива, практически вернулась к июньскому уровню — то есть к периоду до того, как топливный рынок лихорадило. При этом бензин не исчез из "народного рейтинга" подорожавших товаров — его по-прежнему часто упоминают в числе позиций, цены на которые взлетели "очень сильно".

Что на самом деле беспокоит людей?

Эстафету тревоги перехватили коммунальные платежи и продовольственная корзина. Респонденты существенно чаще стали называть ЖКУ, мясо и птицу, яйца, рыбу и морепродукты в числе наиболее подорожавших позиций. Одновременно с этим, как уточняет регулятор, люди стали реже жаловаться на рост цен на бытовую химию, лекарства и медикаменты, а также сахар и соль.

Ожидания: население vs бизнес

Главный макро-вывод ноября — разрыв в настроениях. Инфляционные ожидания населения выросли: на горизонте 12 месяцев граждане ждут роста цен на 13,5% (против 13,2% в октябре). Бизнес, напротив, смотрит в будущее чуть спокойнее: ценовые ожидания предприятий в последний месяц осени снизились на фоне замедления роста издержек. Правда, компании одновременно повысили оценки ожидаемого спроса — сигнал, который может вновь разогнать инфляционную спираль.

Отметим, рост потребительских цен в России не просто не замедляется — он набирает обороты. По данным Росстата, за неделю с 17 по 23 ноября инфляция ускорилась до 0,3% (против 0,19% неделей ранее). В годовом выражении показатель преодолел психологическую планку и достиг 7,1% (рост с 7,07% неделей ранее). В частности, средняя стоимость бензина за отчетный период выросла на 0,52%, а дизельное топливо подорожало на 0,78%.