К текущему утру стало известно следующее: Банк России утвердил первые стандарты для тестов по криптовалютам, зарплаты в строительстве за год выросли почти на четверть, российские системы ИИ-агентов предложили масштабировать на разные отрасли, а в Иркутской области спрогнозировали появление шатунов. Подробнее – в обзоре СИА.

Тесты по крипте

Банк России утвердил первые базовые стандарты с правилами тестирования для инвесторов, которые будут покупать криптовалюту через российского брокера или криптообменник. Проверять знания придется как неквалифицированным, так и квалифицированным специалистам. Тест содержит восемь вопросов из разных тематических блоков. Чтобы его сдать, нужно ответить минимум на семь вопросов.

Рост зарплат

Несмотря на замедление строительной отрасли количество вакансий в сфере по ряду специальностей растет, доходы работников также увеличиваются. Зарплаты в строительстве выросли за год в России на 23% – в среднем до 155,5 тыс. рублей. Повышение стоимости труда в строительстве связано с ужесточением правил пребывания мигрантов в стране, считают эксперты.

Масштабирование ИИ

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков предложил масштабировать российские системы ИИ-агентов на разные отрасли. «Данная технология высокоперспективна и, безусловно, эту технологию нужно масштабировать и тиражировать не только в ТЭК, но и в других отраслях», – сказал он. Например, в компании ИИ-агенты работают по всей цепочке создания стоимости, что упрощает процессы.

Появление шатунов

В Иркутской области на фоне бескормицы прогнозируют появление медведей-шатунов. «Фактор бескормицы позволяет предполагать, что в этом году и на территории парка появятся шатуны. Шатуны – очень опасные звери», – отметили в «Заповедном Прибайкалье. ВНынче много медведей погибли от голода, а также в результате каннибализма. Кроме того, некоторые из оставшихся не переживут зиму. Из-за этого популяция косолапых может резко сократиться.

Подмена с ущербом

Гендиректора подрядной организации в Иркутской области отправили в колонию за мошенничество. Его фирма в рамках муниципального контракта занималась ремонтом дорог в регионе и в процессе подменила песчано-гравийную смесь на некачественную, причинив ущерб бюджету в 44 млн рублей. Преступнику придется провести в тюрьме общего режима четыре года.