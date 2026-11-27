К середине 2026 года в России насчитывается 4,1 млн легковых автомобилей с правым рулём — 9% от общего парка, сообщил сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков в своём Telegram-канале. В десяти регионах праворульных машин больше, чем леворульных.

— Лидирует Приморский край, где доля правого руля составляет 84%, далее идут Еврейская АО (78%), Сахалинская область (76%), Хабаровский край (75%), Амурская область (73%), Магаданская область (66%), Камчатский край (66%), Якутия (61%), Забайкальский край (59%) и Бурятия (56%), — отмечается в сообщении.

В Москве и Санкт-Петербурге доля праворульных автомобилей находится в пределах 1% от автопарка. Самая низкая доля правого руля (0,3%) — в Новгородской, Тамбовской, Вологодской и Архангельской областях, а также в Чеченской Республике.

Ранее Сергей Целиков публиковал прогнозы развития российского авторынка на 2027 год.