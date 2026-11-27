Президент США Дональд Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что для достижения мира «для танго нужны двое». В разговоре с американскими военнослужащими он выразил уверенность, что президент России Владимир Путин также стремится к завершению войны. По словам Трампа, «и другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось», а НАТО поддерживает эту цель, передаёт РБК.



Активизация обсуждений о возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной произошла после встречи Путина с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом 21 октября в Санкт-Петербурге. Новый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 10–11 ноября — впервые за почти девять месяцев.

Москва заявляет о необходимости продолжения переговорного процесса, однако конкретных дат следующей встречи пока не объявлено, сообщил 24 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.