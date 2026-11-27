Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что платформа TikTok негативно влияет на мозг, особенно молодых людей. Таким мнением он поделился на встрече с молодыми специалистами в области ИИ на конференции «Сбера» AI Journey.

— TikTok — это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно молодого, — передает его слова газета «Ведомости».

По его словам, люди воспринимают смартфон прежде всего как средство развлечения для просмотра фильмов и видео. Однако, отметил Токаев, это не единственная функция устройства — с его помощью можно зарабатывать деньги, «сидя в деревне, так условно говоря, или в ауле».

Ранее стало известно, что мошенники в TikTok и Likee от имени популярных блогеров распространяются видео с предложением бесплатно получить игровую валюту, например, «робаксы» в Roblox.