Инвесторы смогут покупать криптовалюты через российского брокера или криптообменник только после тестирования — правила его прохождения закреплены в базовых стандартах защиты прав клиентов, утверждённых Банком России. Проверять знания придётся всем инвесторам без исключения, включая квалифицированных.

Тест бесплатный и включает 8 вопросов из разных тематических блоков. Чтобы сдать успешно, нужно ответить как минимум на 7.

Вопросы касаются регулирования рынка криптовалют, особенностей разных видов криптомонет, информационной безопасности, рисков блокировки операций и волатильности курса. Если с первого раза тест не сдать, в тот же день будет ещё одна попытка, причём вопросы первой версии не должны повторяться; участникам рынка запрещено раскрывать клиентам правильные ответы.

Успешное прохождение действительно год — срок отсчитывается со дня проверки или с момента последней сделки, в зависимости от того, что произошло позже; повторно подтверждать знания в течение этого времени не требуется. Неквалифицированным инвесторам доступен только ограниченный перечень криптовалют и не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.