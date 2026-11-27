За январь—октябрь 2026 года на вторичном рынке зарегистрировали 5,1 млн легковых автомобилей — лишь на 0,7% больше, чем годом ранее, сообщил сооснователь и директор АВТОСТАТ Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

Рост обеспечивают бренды, которые активно завозятся в страну в подержанном виде: из топ-15 быстрее всех прибавили Volkswagen (+13%), Honda (+11%), Mazda (+8%) и Toyota (+7%).

— Среди марок вне топ-15 заметен системный рост китайских брендов: они занимают пока менее 6% рынка, но годовой прирост более значительный (+35%), — отмечается в сообщении.

Крупнейшие из них — Chery, Geely и Haval. Продажи лидера вторичного рынка LADA снижаются на 9%, однако 1,16 млн штук почти вчетверо больше, чем у всех «китайцев» вместе (303 тыс.).

Напомним, что в октябре 2026 года авторынок России показал лучший результат с начала года (продано 132,9 тыс. машин, +8% к сентябрю), однако в годовом выражении рынок просел почти на 20% из-за эффекта высокой базы. Покупатели спешат реализовать планы до повышения налогов в 2027 году.