Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 9 месяцев 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по сентябрь Уралсиб выдал кредитов на 32,3 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 12,8 млрд рублей, семейной ипотеке – 9,1 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.10.2026 года – 165,9 млрд рублей. Также по итогам 9 месяцев 2026 года Уралсиб занял 5-е место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе, при этом основной акцент делается на рыночные программы. По итогам 9 месяцев банк увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам более чем в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 23,2 млрд рублей. Чаще всего клиенты выбирали ипотечные кредиты на покупку вторичного жилья.

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