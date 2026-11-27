Иркутский авиазавод впервые проведет покраску «Супержета». Самолет SJ-100 уже прибыл в Приангарье, сообщает пресс-служба завода.

Фото: Иркутский авиазавод

«SJ-100 97021 прибыл на аэродром Иркутского авиационного завода. Беспосадочный перелет из Жуковского продолжался более 5 часов. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей "Яковлева" Александра Верхова и Дмитрия Деменева, а также ведущего инженера по летным испытаниям Дениса Велижанина», – пояснили на предприятии.

Для покраски планируется использовать отечественные материалы производства компании «Русские краски».