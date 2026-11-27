Специалисты Минприроды РФ подсчитали запасы ниобия и тантала в России. По их данным, больше всего этих редких металлов находится в Сибири

«Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз этих редких металлов. По танталу мы занимаем второе место в мире, располагая почти 421 тысячей тонн запасов, по ниобию – 8,5 миллиона тонн – пятое. Более половины всего ниобия и тантала сосредоточено в недрах Сибири: Иркутской области и Республике Тыва», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Самыми крупными месторождениями считаются Ловозерское в Мурманской области, где сосредоточено почти 30% отечественного тантала и 19% ниобия, и Белозиминское месторождение в Иркутской области с 13% запасами тантала и 27% – ниобия.

Ниобий используют для производства высокопрочных сталей, из которых делают корпуса судов, авиационные двигатели, железнодорожные пути, нефте- и газопроводы. Карбиды ниобия повышенной прочности востребованы для производства износостойких деталей – ковшей экскаваторов, бурильных сверл для горнорудной промышленности.

Самое распространенное применение тантала – производство надежных и высокоемких конденсаторов – накопителей зарядов. Они используются в электронных системах автомобилей, сотовых телефонах, цифровых фотоаппаратах, видеокамерах и ноутбуках.