В 2026 году Отделение Социального фонда России по Иркутской области назначило досрочную страховую пенсию по старости более чем 1 000 многодетных матерей. Механизм работает просто: чем больше детей воспитала женщина, тем раньше она может уйти на заслуженный отдых — в 57, 56 или даже 50 лет.

Условия: стаж, баллы и возраст детей

Для назначения пенсии маме троих и более детей необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Принципиальный момент: все дети должны достичь возраста 8 лет. Право на досрочную пенсию распространяется и на тех, кто воспитывает усыновленных детей.

Что изменилось с этого года

Управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров подчеркнул ключевую новацию 2026 года:

"С текущего года при назначении пенсии многодетной маме учитываются периоды ухода за всеми ее детьми независимо от их количества. Ранее в страховой стаж включался уход только за четырьмя детьми".

Как копятся баллы За каждый полный год ухода за ребенком на лицевой счет матери начисляются повышенные коэффициенты:

1,8 ИПК — за первого ребенка;

3,6 ИПК — за второго;

5,4 ИПК — за третьего и каждого последующего.

Как проверить свои данные

Проверить стаж и накопленные коэффициенты можно дистанционно — заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале "Госуслуги", либо лично в клиентской службе СФР или МФЦ.