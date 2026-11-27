Стоимость золота, достигавшая в начале года рекордных значений, к концу ноября потеряла больше трети. На пике 29 января фьючерсы стоили свыше $5626 за тройскую унцию, а 26 ноября декабрьский контракт торговался около $3580 — разница 36%. Об этом пишет газета «Известия».

За последнюю неделю цена снизилась ещё примерно на 3%, а на этой неделе унция впервые с августа 2025-го упала ниже $3500. До разворота рост был резким: за прошлый год фьючерсы прибавили 64%, за январь 2026-го — ещё 9%.

— Сильнее всего на золото давит перспектива новых повышений ставки в США, — считает гендиректор УК «Гамма Групп» Салават Алпаров.

В сентябре ФРС подняла ставку до 3,75–4%, а в октябре сохранила её. Для борьбы с инфляцией её, вероятно, придётся повысить ещё несколько раз до весны 2027 года, заявил президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем.

Рынок реагирует заранее: если инвесторы ждут повышения, доходность американских гособлигаций растёт уже сейчас, а при высокой доходности облигаций причин покупать драгметалл меньше. Против золота играет и сильный доллар, отметила доцент НИУ ВШЭ Анна Федюнина: чем крепче «американец», тем больше за унцию приходится отдавать в других валютах.

Но даже после обвала золото сохранит роль защитного актива в периоды потрясений — центробанки пополняют им запасы, чтобы меньше зависеть от отдельных валют на фоне геополитических разногласий и роста госдолга крупнейших экономик.