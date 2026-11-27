Аналитики федерального портала «Мир квартир» изучили российский рынок вторичной недвижимости и выяснили, за сколько времени жители разных городов смогут накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке.

В Иркутской области на однушку, среднюю стоимость которой оценили в 4,6 млн рублей, придется копить 4 года. Среднюю заработную плату в регионе специалисты портала оценили в 95,5 тысячи рублей. Приангарье разместилось на 27-м месте в рейтинге.

Быстрее всего на такое жилье накопят в Магаданской области: потребуется всего два года. Однокомнатная квартира тут стоит 4,7 млн рублей, а зарплата оценивается 192,8 тысячи рублей. В топ-3 также Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Наихудшая ситуация в Севастополе: местному жителю придется копить почти 11 лет, поскольку квартира тут стоит 8,2 млн рублей, а зарплата составляет 63,4 тысячи рублей.

Накопления за указанные сроки возможны, если люди будут откладывать заработную плату полностью, не тратя деньги на повседневные нужды: то есть при наличии второго работающего члена семьи или дополнительных доходах.