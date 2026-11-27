Ученые из Иркутской области – разработчики первого в мире солнечного радиотелескопа нового поколения – удостоены премии правительства России в области науки и техники. Награды вручил председатель кабмина Михаил Мишустин, поделился губернатор Игорь Кобзев.

«Радиогелиограф – уникальный инструмент, равных которому нет в мире. Он позволяет изучать процессы на Солнце, от которых зависит работа спутников, связи и энергетических систем. Признание на уровне правительства России – серьезный стимул для дальнейших исследований», – подчеркнул глава региона.

Оборудование включает три радиотелескопа, 528 антенн которых расположены в форме буквы «Т»: такая конфигурация дает трехмерные данные о процессах в короне Солнца. К 2026 году на основе наблюдений вышло около 40 научных статей, 13 из них — в ведущих международных журналах.

Среди лауреатов премии – Александр Алтынцев, Сергей Лесовой, Сергей Олемской, Алексей Губин и Людмила Филитова. Все они работают в Институте солнечно-земной физики СО РАН.

Ученые продолжают работу над радиогелиографом: развивают методы калибровки чувствительности и программное обеспечение для анализа данных. Концепция открыта для модернизации, что позволит ему оставаться передовым еще долгое время.