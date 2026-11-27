Директор НИИ биологии озера Байкал Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев прокомментировал результаты исследования специалистов Лимнологического института СО РАН, которые обнаружили опасные нейротоксины в водоеме: это вызвало бурные обсуждения. По словам ученого, общественность преувеличивает проблему.

«Байкал огромен, и чистую воду можно черпать прямо из озера на 99,9% его акватории. Но если вдруг захочется водички с "душком", можно найти и такие уголки, где у озера есть проблемы, и набрать оттуда. Их немного, но, если постараться, найдутся», – отметил он в своих соцсетях.

По словам директора НИИ, пробы брали с 2005 по 2024 год. И сами токсины, и гены их синтеза нашли в отдельных, преимущественно антропогенно нагруженных точках, где бывает локальное «цветение» поверхности. Повышенные значения относятся к очень ограниченному числу точек и дат, потому беспокоиться не о чем.

Вместе с тем исследование имеет важное значение – оно показывают фоновые риски и помогают вовремя заметить проблемы, которые в перспективе нужно наблюдать.

«В Байкале есть все на любой вкус: и кристально чистая вода, и сакситоксины. Все зависит от того, куда направить микроскоп», – резюмировал ученый.