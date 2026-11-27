Работнику, получившему производственную травму, удалось отсудить компенсацию в Братском районе Иркутской области. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в январе 2026 года мужчина получил травму руки при ремонте железнодорожного подвижного состава из-за использования оборудования, не отвечающего требованиям безопасности.

В связи с эти при поддержке прокуратуры мужчина обратился в суд, чтобы взыскать с работодателя компенсации морального вреда. Требование удовлетворили – мужчине заплатят 300 тысяч рублей.