В поселке Мамакан Бодайбинского района заканчивается строительство новой школы на 250 мест – она появится впервые за 18 лет. Прежнее здание сгорело в 2008 году, после чего дети обучались в приспособленных помещениях. Подробности рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Готовность школы составляет уже 95%. Наружные работы выполнены в полном объеме. Внутри остались незначительные детали. До конца недели подрядчики завершат второй блок, на следующей – передадут первый. К 15 декабря здание планируют полностью подготовить к итоговой проверке Госстройнадзора», – сказал глава региона.

Ввести здание в эксплуатацию рассчитывают уже в этом году. Оно состоит из пяти блоков. Внутри смонтирован лифт для маломобильных детей, оборудованы учебные и специализированные кабинеты, а бесперебойную работу обеспечивает автономная дизельная подстанция.

На прилегающей территории есть проезды, тротуары, игровые и спортивные площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики и мини-футбола.