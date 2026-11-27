28 ноября 10:00 до 15:00 жители Иркутска смогут познакомиться с уникальными предложениями застройщиков и узнать о специальных условиях.

В Иркутске состоится ярмарка недвижимости, которая объединит ведущих застройщиков города на одной площадке. Посетители смогут узнать о строящихся и готовых жилых проектах, сравнить условия приобретения квартир, напрямую пообщаться с представителями строительных компаний и получить консультации специалистов Сбера по ипотечным программам.

Мероприятие пройдёт 28 ноября с 10:00 до 15:00 в офисе Сбера по адресу: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Участники ярмарки смогут не только изучить предложения рынка недвижимости, но и узнать о специальных условиях ипотечного кредитования.

«Сегодня при выборе квартиры важно учитывать не только её стоимость и расположение, но и множество других факторов: сроки сдачи дома, инфраструктуру района, условия покупки и финансовую нагрузку на семейный бюджет. На ярмарке мы объединим предложения ведущих застройщиков Иркутска и экспертизу специалистов Сбера, чтобы посетители могли получить ответы на эти вопросы в одном месте. Такой формат позволяет сравнить доступные варианты, оценить возможности ипотечного кредитования и сделать следующий шаг к покупке жилья, опираясь на полную информацию», — Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбера.

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