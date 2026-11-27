Большинство экономически активных иркутян позитивно относятся ко Дню матери: положительно праздник оценивают 63% опрошенных, нейтрально — 27%, отрицательных отзывов всего 1%, ещё 9% затруднились с ответом или впервые узнали о такой дате. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса представителей экономически активного населения.

— Женщины одобряют День матери заметно чаще мужчин: 71% против 55%. Среди мужчин больше доля тех, кто затруднился определить своё отношение к дате или впервые о ней услышал — 15% против 3% среди женщин, — отмечается в исследовании.

Молодёжь до 35 лет давала положительные оценки празднику чуть чаще тех, кто старше, — 68%.