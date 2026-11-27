Кабмин ввёл новый временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей — он будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027-го включительно, пишет ТАСС.

— Правительство продолжает работу по поддержанию надёжного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом. Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретённого на биржевых торгах, — говорится в кабмина.

Предыдущий аналогичный запрет, начавшийся в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября.