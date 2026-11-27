В проекте сочетаются выразительная пластика фасадов, терракотовая керамика, природный сланец и большие площади остекления.

Архитектура ВЕКТОР премиум-квартала началась с общего образа: пропорций, силуэта, материалов и того, как здание взаимодействует со светом. Именно эту логику команда ИНФРЕСТ девелопмент заложила в концепцию ВЕКТОР премиум-квартала.

На закрытом вечере «Свет внутри», организованном специально для Резидентов ВЕКТОР премиум-квартала, главный архитектор проекта Светлана Наумова рассказала, как формировался архитектурный характер комплекса. Один из заметных элементов – скругленные формы фасада. Они смягчают геометрию объёма и создают выразительную игру света и тени в течение дня.

Общая площадь остекления комплекса превышает 6 000 кв. м. Верхняя часть одной из секций задумана как архитектурная доминанта и световая точка в городском силуэте. Для неё предусмотрено более 660 кв. м панорамного остекления и специальные решения с ламелями. В перспективе здесь планируется разместить ресторан и лаунж-пространство с видами на Иркутск и Ангару. Для ощущения масштаба: 267 гектаров городской среды откроются с панорамного ресторана на 14 этаже!

В отделке фасадов используются материалы с разной фактурой. Основной акцент – архитектурная керамика терракотового оттенка; на уровне первого этажа её дополняет колотый природный сланец. Такое сочетание помогает визуально связать здание с городской средой и придать фасаду глубину.

Особое значение имеет вечерний образ здания: трёхуровневая архитектурная подсветка деликатно раскрывает объём и подчёркивает геометрию фасадов, не вступая в конкуренцию с окружающей городской средой. Панорамные пространства 13–14-го этажей, где расположены ресторан и лаундж-бар, формируют световой акцент здания, благодаря которому дом становится своеобразным маяком и узнаваемым ориентиром района.

Эстетика фасада опирается на продуманную инженерную основу – навесную вентилируемую фасадную систему на металлической подсистеме «РОНСОН». В архитектуре есть решения, экономический эффект от которых не всегда заметен сразу, но именно они определяют, насколько убедительно здание будет выглядеть и работать спустя годы. Металлический каркас принимает нагрузку от фасадных элементов, обеспечивает надежность их крепления и помогает сохранять геометрию фасада. Поэтому мы уделили особое внимание устройству несущей подсистемы. Помимо вертикальных направляющих (базовое предложение рынка), в конструкции предусмотрены горизонтальные связи. Двухуровневая схема каркаса формирует дополнительную конструктивную жёсткость и позволяет организовать надежную опору для облицовки. В результате фасад работает как продуманная инженерная система, где каждый элемент выполняет свою задачу.

Общая площадь фасадных материалов превышает 13 000 кв. м. Работа со скруглёнными поверхностями потребовала отдельной проработки узлов и сопряжений: архитектурная форма должна быть не только выразительной на визуализациях, но и технически реализуемой.

«Фасад – это не декорация на момент сдачи. Это лицо здания, которое будет формировать его облик долгие годы», — таков один из принципов, которыми руководствовалась команда проекта, по словам Светланы Наумовой.

В результате архитектурная концепция квартала строится на балансе узнаваемого силуэта и материалов, рассчитанных на длительную эксплуатацию. Здесь важен цельный образ, который останется актуальным и после того, как завершится строительство.

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