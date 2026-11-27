Введение с 1 сентября 2026 года самозапрета на азартные игры не снизило числа обращений от зависимых граждан: тем, кто воспользовался механизмом, продолжают приходить предложения делать ставки, заявил в Совете Федерации председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Об этом пишет газета «Ведомости».

Чтобы обойти самозапрет, установившим его предлагают сыграть с другого аккаунта или «зарегистрироваться через другие механизмы», пояснил Боярский.

«Люди продолжают играть на последнее, в долг», — подчеркнул он.

Решением, по словам депутата, может стать единая идентификация, которая позволит точно знать, кто регистрирует аккаунт, и избежать злоупотреблений.

Ранее стало известно, что 24% жителей Иркутска планируют воспользоваться механизмом «Стопазарт». При этом большинство рассматривают это не как борьбу с игровой зависимостью, а как защиту от мошенников.