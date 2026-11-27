В октябре 2026 года россияне оформили 4,46 млн розничных кредитов — максимум за последние два года, по данным Объединённого кредитного бюро. За месяц число выдач выросло на 1% (в сентябре — 4,42 млн), а в годовом выражении — на 26% (3,55 млн в октябре 2025-го). Денежный объём при этом сократился на 24%, до 1,14 трлн рублей против 1,49 трлн в сентябре, а год к году — на 4%.

— В денежном выражении из-за изменений условий предоставления льготной ипотеки объём выдач сократился за месяц примерно на 350 млрд рублей. Это привело к перестройке структуры рынка: теперь превалируют кредиты наличными, и этот тренд, судя по всему, закрепится надолго, — отметил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Структура рынка заметно изменилась: кредиты наличными заняли 41,2% против 31,6% в сентябре, ипотека откатилась на второе место с долей 26,3% (было 44,2%), автокредиты выросли до 16,7%, кредитные карты — до 14,3%, POS-кредиты — до 1,5%. За 10 месяцев 2026 года россияне оформили 39,01 млн кредитов на 11,55 трлн рублей: число выдач выросло на 28%, объём — на 31% к аналогичному периоду 2025-го, но относительно января—октября 2024-го количество сократилось на 32%, а объём — на 22%. В топ-5 регионов по объёмам выдач вошли Москва (302,78 тыс. кредитов на 118,09 млрд), Подмосковье (262,14 тыс. на 86,85 млрд), Санкт-Петербург (154,59 тыс. на 55,45 млрд), Краснодарский край (189,32 тыс. на 41,68 млрд) и Татарстан (116,54 тыс. на 38,75 млрд).