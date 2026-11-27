Российский энерго-металлургический холдинг Эн+|РУСАЛ подвел итоги заявочной кампании шестого сезона стипендиальной программы для талантливых студентов России. Всего поступило 560 заявок от студентов вузов, колледжей и техникумов в 28 городах страны.

Больше всего заявок пришло от студентов, обучающихся по специальностям в металлургии – 241 заявка, и энергетике – 221 заявка. На горное дело было подано 51 заявка, на педагогику – 47 заявок. Среди регионов лидерами по числу заявок стали Иркутская область – 157 заявок и Красноярский край – 138 заявок.

В этом году программа вышла на новый уровень: ее частью станет командная работа над реальными кейсами предприятий вместе с наставниками от бизнеса, а максимальная сумма стипендии выросла до 30 000 рублей в месяц. Участники получат возможность уже в студенческие годы сформировать портфолио для будущего работодателя – пройти стажировки, познакомиться с профессией на практике и защитить результаты работы над кейсами перед комиссиями предприятий.

Ежемесячная стипендия в 2026 году составляет 10 000 рублей для учащихся по программам СПО, 20 000 рублей для студентов бакалавриата и специалитета и 30 000 рублей для магистрантов. К участию приглашались студенты со 2-го курса – для СПО, с 3-го курса – для бакалавриата и специалитета, с 1-го курса – для магистратуры.

«Интерес молодых людей к промышленности и к новым форматам обучения продолжает расти. За 560 заявками из 28 городов стоят молодые люди, которые хотят не наблюдать за будущим, а создавать его своими руками – уже со студенческой скамьи. Выбрать лучших в этом году комиссии будет очень непросто. При это молодые люди, которые пройдут отбор и станут стипендиатами, смогут прийти на практику на предприятия Эн+ и РУСАЛа, а после окончания учебы – присоединиться к нашей команде», – прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛ Наталья Альбрехт.

Что дальше

В декабре пройдут собеседования с кандидатами, по итогам которых будет сформирован список победителей. Объявление и награждение победителей запланированы на декабрь 2026 года - январь 2027 года.