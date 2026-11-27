По итогам октября 2026 года средняя сумма вклада на Финуслугах составила 461,0 тыс. рублей: за месяц показатель снизился на 2,0%, но в годовом выражении вырос на 23,6%. Средняя ставка по открытым в октябре вкладам составила 14,78% годовых; в расчёте использовались вклады, оформленные на платформе.

— Наиболее популярными сроками размещения средств остаются вклады на три и шесть месяцев, их доля суммарно превысила 81%, — отмечается в сообщении.

Лидерство сохранилось за трёхмесячными вкладами — в октябре их доля составила 47,20%. Доля полугодовых вкладов достигла 33,84%, увеличившись на 16,22 п.п. к сентябрю и на 18,00 п.п. к октябрю прошлого года. Третьими по популярности стали годовые вклады: их доля за год выросла в четыре раза — до 13,35% (+3,69 п.п. к сентябрю).