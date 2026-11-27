Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил Стратегию развития ИТ-отрасли региона на период до 2030 года. Документ определяет цели, задачи и принципы госполитики в сфере информационных технологий, цифровой трансформации экономики, укрепления технологической независимости и повышения конкурентоспособности территории.

— Вместе со стратегией утверждён план мероприятий по её реализации. Они будут способствовать формированию синергетического эффекта в цифровой трансформации Иркутской области за счёт создания замкнутого цикла развития ИТ-отрасли: от раннего выявления талантов и подготовки кадров под реальные задачи бизнеса до формирования зрелой инновационной экосистемы, — подчеркнул Игорь Кобзев.

Ключевыми задачами на 2027–2030 годы остаются завершение формирования полноценной ИТ-инфраструктуры, масштабирование образовательных программ для подготовки кадров и поддержка ИТ-сферы на региональном уровне.