В течение текущего года на территории областного центра привели в порядок 46 муниципальных контейнерных площадок и создали 28 новых. Помимо этого, в Свердловском и Ленинском районах обустроили 10 оснований под бункеры. Работы проводили за счет субсидии из областного бюджета и средств городской казны, в том числе фонда поддержки избирательных округов.

При ремонте существующих площадок меняли ограждения и навесы, устраивали пандусы и подъездные пути.

– Места для новых объектов в основном выбирали по двум критериям: потребность жителей и возможность их размещения по закону. По нормам действующего законодательства создать место накопления мусора за счет средств бюджета можно только на тех земельных участках, собственность на которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной собственности, – пояснили в комитетах по управлению городскими округами.

С учётом новых объектов на балансе муниципалитета теперь 986 контейнерных площадок.

Ранее стало известно, что в Октябрьском округе Иркутска муниципальные контейнерные площадки теперь будут содержать организации, обслуживающие жилой фонд. Комитет по управлению округом заключает соглашения о совместном содержании мест накопления ТКО.