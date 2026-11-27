Уплатить имущественные налоги и НДФЛ физлиц за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года, напомнила заместитель руководителя УФНС по Санкт-Петербургу Светлана Лебедева в программе «Объясним ПРО» на телеканале «Санкт-Петербург».

— Несовершеннолетние граждане также являются налогоплательщиками, если у них есть облагаемое имущество — квартира или доля в ней, дом, земельный участок, гараж и так далее, — обратила внимание Лебедева.

Уплатить налоги за детей можно в «Личном кабинете для физических лиц» через функцию «Семейный доступ»: она настраивается в разделе «Профиль», для регистрации несовершеннолетнего нужно нажать «Добавить пользователя», ввести логин (ИНН) его кабинета, отправить запрос и подтвердить его в кабинете ребёнка.

Если уведомление не пришло, за дубликатом следует обратиться в любой налоговый орган или МФЦ либо проверить начисления в личном кабинете налогоплательщика или на «Госуслугах».

Оплатить налоги можно через сервисы ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» и «Уплата налогов и пошлин», портал госуслуг, по QR- или штрих-коду из уведомления, в отделениях банков или через банковские сервисы.

Со 2 декабря неуплаченная сумма станет недоимкой, на которую ежедневно будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования.