На вокзале Иркутск-Пассажирский встретили международный поезд №3/4 Пекин — Улан-Батор — Иркутск. Состав будет ходить раз в неделю: из Пекина по средам в 7:27 с остановкой в Улан-Баторе по четвергам в 14:35 и прибытием в Иркутск по пятницам в 14:55, обратно — из Иркутска по субботам в 6:58 с остановкой в Улан-Баторе по воскресеньям в 6:38 и прибытием в Пекин по понедельникам в 14:35 (время местное).

— В пути поезд делает остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка, — отмечается в сообщении Восточно-Сибирской железной дороги.

Это событие — важный шаг в развитии транспортного сообщения между Россией, Монголией и Китаем. Направление активно развивается: в этом году возобновили рейс Иркутск — Маньчжурия, который с марта по октябрь перевёз более 7 тыс. пассажиров, поезда стабильно идут с полной загрузкой.