Более 100 директоров и заместителей директоров школ Ангарска, Черемхово и других территорий Иркутской области встретились в Ангарске на семинаре-практикуме «Больше, чем искусственный интеллект». Участники обсудили, как современные технологии меняют образование и какие возможности они открывают для руководителей, педагогов и учеников.

Мероприятие открыла председатель Комитета образования администрации Ангарского городского округа Лариса Лысак. В программе семинара были представлены три направления: тенденции развития искусственного интеллекта, цифровые сервисы и аналитические решения для образовательных организаций, а также способы сохранения личного ресурса руководителя.

Эксперты Байкальского банка рассказали о применении искусственного интеллекта в образовании и управлении, представили цифровые возможности Сбера для образовательных учреждений. Завершилась встреча практической сессией «Ресурс руководителя: как работать со стрессом и не выгорать», посвящённой профессиональной нагрузке, профилактике выгорания и поддержке команды.

«Искусственный интеллект и цифровые решения открывают новые возможности для управления образовательными организациями. Они помогают автоматизировать рутинные процессы, быстрее работать с информацией и принимать обоснованные решения. В результате у руководителей и педагогов остаётся больше времени на главную задачу — образование и развитие детей. Сбер готов делиться своими технологиями и экспертизой, помогая внедрять такие решения в образовательную практику», — Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбера.

«Искусственный интеллект может стать практическим инструментом в работе руководителя: помогать анализировать информацию, решать управленческие задачи и сокращать время на рутинные процессы. Это особенно важно в условиях высокой нагрузки на руководителей образовательных организаций. Убеждена, что представленные решения и рекомендации по профилактике выгорания будут полезны участникам семинара в повседневной работе», — Лариса Лысак, председатель Комитета образования администрации Ангарского городского округа.